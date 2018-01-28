В медучреждениях столицы уже установлено не менее 3,5 тыс. видеокамер

В столичных медучреждениях установили не менее 3,5 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает сайт главы города Москвы.

«Сейчас в медучреждениях установлено 3766 камер видеонаблюдения».

Камерами оборудованы входная группа, вестибюли, кабинеты и окружающее пространство, кабинеты, в которые люди обращаются за справками, коридоры некоторых отделений.

В среднем в любом помещении установлено по девять видеоустройств, которые транслируют изображение в штаб работы с Единой врачебной информационно-аналитической системой. Изображение передается в главный штаб работы с Единой врачебной информационно-аналитической системой (ЕМИАС) в режиме реального времени.

За всем смотрят 15 служащих ситуационного центра.

По утверждению Хрипуна, ЕМИАС «объединяет работу всех столичных поликлиник» — в систему уже интегрировано не менее 600 зданий.