Во Франции из-за разлива Сены началась масштабная эвакуация

Из-за сильного разлива реки Сены французские власти провести масштабную эвакуацию жителей Парижского региона.

Глава парижской полиции Мишель Делпух отметил, что свои дома покинули полторы тысячи человек. По данным, людей эвакуировали в регионе Иль-де-Франс.

Власти заявили, что пик наводнения ожидается в воскресение или понедельник, а спадать уровень воды будет не так быстро.

Делпух добавил: «Вода будет уходить медленно».

Последнее масштабное наводнение было зафиксировано в Париже в 1910 году, когда уровень воды в Сене поднялся на 8,65 метра. В 2016 году Сена поднялась на 6,5 метра