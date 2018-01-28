Военные и лазутчики Англии разругались из-за «агрессии России»

Как узнали СМИ, в английской разведке «пришли в ярость» после антироссийских заявлений министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Об этом информирует The Sunday Times.

Источники издания утверждают, что служащих Центра правительственной связи Англии (GCHQ) разъярило использование Уильямсоном засекреченной информации, когда он делал антироссийские заявления.

Некоторые источники считают, что заявления Уильямсона были «дилетантскими», спекулятивными, отмечает РИА Новости. Случившееся может подорвать сотрудничество с партнерами, объяснил он.

«Еще никто не заходил так далеко в оценке потенциального риска для жизни жителей Великобритании в случае атаки со стороны РФ либо какой-то иной стороны, — цитирует газета слова своего источника. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику», — сообщил он.

До этого Уильямсон в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, написал, что РФ готовит «план по уничтожению» критической инфраструктуры королевства.

Однако минобороны опровергло мнение, что данные, использованные Уильямсоном, были секретными, но подтвердило, что МИД Англии направил ведомству жалобу из-за «тона» заявлений министра.