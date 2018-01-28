Волкер: «Россия предлагает не то, что США и Запад хотели бы видеть»

Показать меню
Актуально
Совфед анонсировал визит председателя Палаты советников Японии в Россию - 05:30 Совфед анонсировал визит председателя Палаты советников Японии в Россию Экс-глава Укрспирта готовил убийство Авакова — Генеральная прокуратура - 05:31 Экс-глава Укрспирта готовил убийство Авакова — Генеральная прокуратура Рогозин: РФ создала лекарство от «санкционной чумы» США - 05:31 Рогозин: РФ создала лекарство от «санкционной чумы» США Лавров обсудил с де Мистурой подготовку к съезду нацдиалога Сирии - 05:31 Лавров обсудил с де Мистурой подготовку к съезду нацдиалога Сирии Наравне с США и Дубаи: Украина в лидерах по внедрению технологии будущего - 05:31 Наравне с США и Дубаи: Украина в лидерах по внедрению технологии будущего Петербургские парламентарии отыскали способ защитить сбережения пайщиков - 05:31 Петербургские парламентарии отыскали способ защитить сбережения пайщиков потребительских кооперативов «Оккупация Молдавии»: Какой ответ может дать Москва на очередную русофобскую - 05:42 «Оккупация Молдавии»: Какой ответ может дать Москва на очередную русофобскую инициативу?! Германия сравнила антироссийские санкции с «мертвой лошадью» - 05:59 Германия сравнила антироссийские санкции с «мертвой лошадью» Google снабдит камеру технологией искусственного интеллекта - 06:10 Google снабдит камеру технологией искусственного интеллекта Россия не идет в обход санкций против КНДР – Косачев - 06:13 Россия не идет в обход санкций против КНДР – Косачев Калужские школьники оказались в числе победителей президентского конкурса - 06:32 Калужские школьники оказались в числе победителей президентского конкурса сочинений Рогозин: Путин следит за диверсификацией ОПК - 06:36 Рогозин: Путин следит за диверсификацией ОПК Дарен Аранофси прокомментировал слухи о романе со Сьюки Уотерхаус - 06:43 Дарен Аранофси прокомментировал слухи о романе со Сьюки Уотерхаус Турция против НАТО: Анкара призывает Москву не пустить США и разделить влияние - 06:45 Турция против НАТО: Анкара призывает Москву не пустить США и разделить влияние в Чёрном море Новый флагман Nokia засветился в Сети (ФОТО) - 06:46 Новый флагман Nokia засветился в Сети (ФОТО) Новая Зеландия ищет паром, на котором находились 50 человек - 06:56 Новая Зеландия ищет паром, на котором находились 50 человек Мелания Трамп посетила Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне - 07:02 Мелания Трамп посетила Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне
» » Волкер: «Россия предлагает не то, что США и Запад хотели бы видеть»

Волкер: «Россия предлагает не то, что США и Запад хотели бы видеть»


Добавлено: 28 янв 2018 в 21:21, Категория: Украина
Волкер: «Россия предлагает не то, что США и Запад хотели бы видеть»

Предложение России ввести миротворцев в Донбасс только вдоль линии столкновения является неприемлемым для США и ООН, так как это не будет гарантировать безопасность, а только усугубит конфликт.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил: «Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы».

По его словам, это совсем не то, на что смогли бы согласиться США и ООН: «Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки».

Кроме того, Волкер подчеркнул, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако, превратить его в миротворческую миссию.

Он уточнил: «Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации минских соглашений».

Кроме того, он напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему так и не удалось достичь согласия в этом вопросе.

Волкер уточнил: «Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в результате. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть».



Материалы по теме:

Волкер заявил о готовности посетить ОРДЛО
Волкер рассказал, когда посетит Донбасс
Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе
«Это разделит Украину еще больше», — Волкер считает интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе
Добавлено: 28 янв 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Порошенко и неловкость: Почему президент Украины перестал понимать по-русски

Порошенко и неловкость: Почему президент Украины перестал понимать по-русски

Путин пообещал каждый год выделять миллиард рублей на поддержку талантливой молодежи

Путин пообещал каждый год выделять миллиард рублей на поддержку талантливой молодежи

«Адекватным украинцам» — чёрным по белому

«Адекватным украинцам» — чёрным по белому

Черепаха сбежала от хозяйки, но была найдена через полгода в 300 метрах от дома

Черепаха сбежала от хозяйки, но была найдена через полгода в 300 метрах от дома

Загрузка...



Лента новостей
Русский заговор против Англии: страшнее, чем кажется - 03:41 Русский заговор против Англии: страшнее, чем кажетсяАмериканский эксперт назвал преимущества российских боевых роботов - 03:34 Американский эксперт назвал преимущества российских боевых роботовНазван самый популярный автомобиль американских военных - 03:16 Назван самый популярный автомобиль американских военныхИзраиль и Польша решат ситуацию с проблемным законом - 03:14 Израиль и Польша решат ситуацию с проблемным закономГоспрограмма ликвидации США в действии - 03:09 Госпрограмма ликвидации США в действииВосточная пума официально признана вымершей - 02:58 Восточная пума официально признана вымершейРоспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках вируса Зика в Турции - 02:49 Роспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках вируса Зика в ТурцииУченые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии рака - 02:47 Ученые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии ракаУкраинский вопрос: в стране предателей преданы все - 02:40 Украинский вопрос: в стране предателей преданы всеНа «смертельном» переходе в створе Туристской начали работать светодиодные полосы - 02:28 На «смертельном» переходе в створе Туристской начали работать светодиодные полосыСША хотят стать «великим торговым партнером» Британии после Brexit - 02:27 США хотят стать «великим торговым партнером» Британии после BrexitWADA изучит вопрос вскрытия новых бутылок для допинг-проб - 02:21 WADA изучит вопрос вскрытия новых бутылок для допинг-пробХет-трик Кучерова вывел команду Атлантического дивизиона в финал Матча звезд НХЛ - 02:21 Хет-трик Кучерова вывел команду Атлантического дивизиона в финал Матча звезд НХЛ"Хьюстон" победил "Финикс" в матче НБА, Харден набрал 27 очков - 02:21
Последние новости
Порошенко — позитивный человек, ни дня без перемоги! - 05:16 Порошенко — позитивный человек, ни дня без перемоги! Собянин сказал, что пассивная позиция избирателей неуместна на выборах - 05:07 Собянин сказал, что пассивная позиция избирателей неуместна на выборах Таможня начала отслеживать покупки граждан России за рубежом - 05:06 Таможня начала отслеживать покупки граждан России за рубежом Кремлевские ястребы способны бороться с дронами – источник - 04:53 Кремлевские ястребы способны бороться с дронами – источник Польша назвала Россию самой большой угрозой для страны - 04:40 Польша назвала Россию самой большой угрозой для страны Неизмеренные силы Русской Арктики и западные претенденты на «лакомый кусок» (КАРТА) - 04:40 Неизмеренные силы Русской Арктики и западные претенденты на «лакомый кусок» (КАРТА) Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи - 04:35 Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи Тигр напал на охотников в Приморье - 04:28 Тигр напал на охотников в Приморье Доходы Москвы за 2017 год превысили два триллиона рублей – Собянин - 04:17 Доходы Москвы за 2017 год превысили два триллиона рублей – Собянин На украинских дорогах засветился самый дешевый автомобиль в мире (ФОТО) - 04:15 На украинских дорогах засветился самый дешевый автомобиль в мире (ФОТО) Украина — в недружественных объятиях - 04:10 Украина — в недружественных объятиях Спецслужбы Англии обвиняют Уильямсона в разглашении секретной информации - 04:07 Спецслужбы Англии обвиняют Уильямсона в разглашении секретной информации Таможня отслеживает покупки россиян за границей - 03:56 Таможня отслеживает покупки россиян за границей
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"