Волкер: «Россия предлагает не то, что США и Запад хотели бы видеть»

Предложение России ввести миротворцев в Донбасс только вдоль линии столкновения является неприемлемым для США и ООН, так как это не будет гарантировать безопасность, а только усугубит конфликт.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил: «Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы».

По его словам, это совсем не то, на что смогли бы согласиться США и ООН: «Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки».

Кроме того, Волкер подчеркнул, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако, превратить его в миротворческую миссию.

Он уточнил: «Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации минских соглашений».

Кроме того, он напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему так и не удалось достичь согласия в этом вопросе.

Волкер уточнил: «Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в результате. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть».