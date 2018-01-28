Волкер: Россию могут лишить права вето в ООН

Россию могут лишить права вето в ООН в вопросе введения миротворцев в Донбасс.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил: «Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить».

Кроме того, Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, так как «очень важно коммуницировать с Россией напрямую».

Также, он добавлен: «Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен».

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