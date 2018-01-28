В Пензе подчеркнули 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Как проинформировали «Росбалту» в пресс-центре Смольного, в 11:00 в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище состоится церемония возложения венков и цветов.

Здешние СМИ докладывают, что празднества начнутся с церемоний возложения цветов у дома № 14 на Невском проспекте, где сохранилась надпись: «Граждане, при артобстреле данная сторона улицы более опасна», на Пискаревском мемориальном кладбище и захоронениях погибших в годы ВОВ. В честь погибших на Ростральных колонах зажгут факелы: в первой половине дня с 10:00 до 13:00 и во 2-ой половине — с 19:00 до 22:00.

В БКЗ «Октябрьский» сегодня пройдет торжественный концерт в честь советских солдат, освободивших город, и жителях Ленинграда, которые выстояли в те непростые годы. В 21:00 над Невой прогремит и настоящий салют, для проведения которого прибыл Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа. Он подчеркнул, что монумент установлен по инициативе общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

В Севастополе состоялся митинг, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда в период ВОВ. Петербургская молодежь вместе с ветеранами проведет в субботу памятные акции, приуроченные к 74-й годовщине полного снятия в 1944 г блокады Ленинграда. Также во дворе установят сцену, с которой молодые петербуржцы прочтут стихи о войне. Участники выпустят в небо 900 белых и темных шаров, символизирующих 900 блокадных дней и ночей. 2-ой концерт, специально для блокадников, подготовил Дом народного творчества и досуга. В сей день в 1944 г. силами войск Ленинградского (генерал армии Л.Л. Говоров), Волховского (генерал армии К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М.М. Попов) фронтов в процессе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда, продолжавшейся 900 дней.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 г, продолжалась практически 900 дней.

Дальше делегация Центрального района во главе с Андреем Хлутковым отправилась на Пискаревское мемориальное кладбище. Единственный путь — «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

В 13 часов граждане Фрунзенского района возложили цветы в память о погибших во время блокады Ленинграда на кладбище Памяти жертв 9-го января. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, прочие умерли от голода.