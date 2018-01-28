В РФ из-за пожара в общежитии сгорели пятеро людей, двое из них дети

Сегодня утром в поселке Новоомский под Омском произошел пожар в общежитии, в результате которого погибли пять человек и трое были госпитализированы.

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области сообщает, что пожар начался в 05:30 утра (1:30 по Киеву) в семейном общежитии. Отмечается, что пожарных вызвал комендант. К моменту приезда спасателей огнем был охвачен четвертый этаж. 90 жильцов успели выбраться на улицу самостоятельно благодаря оперативной реакции администрации общежития. Кроме того, 60 человек эвакуировали сотрудники МЧС, десятерых пришлось выводить по автолестнице.

Среди погибших двое детей 13 и 14 лет. Также, госпитализированы трое жильцов: двое взрослых и подросток. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии. Состояние подростка оценивают как средней тяжести.

Основной версией следователи считают неосторожное обращение с огнем.

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