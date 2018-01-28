В РФ в ходе митинга задержаны более 90 человек и сам Навальный

Во время протестных акций сторонников Алексея Навального в России задержаны более 90 человек и сам лидер оппозиции.

Сообщается, что больше всего задержанных в Уфе — не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерове, 10 или более — в Томске, восемь — в Москве, семь — в Петербурге. Также есть задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске.

Задержания проходят также в Санкт-Петербурге, по информации, задержан корреспондент «Дождя».

Фото: