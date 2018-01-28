ВСУ укрепляют свои позиции в зоне АТО в Донбассе

Сегодня в течение дня обстрелов позиций ВСУ в Донбассе не зафиксировано.

Пресс-центр штаба АТО сообщил: «С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей».

По информации, ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ: «Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником».