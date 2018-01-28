В йеменском Адене сепаратисты захватили госучреждения

Как сообщается, первопричиной нынешнего вооруженного противоборства между любителями отделения Южного Йемена и силовиками стало нежелание правительственных сил пропустить участников акции протеста к городу. Об этом передает канал Al Mayadeen.

В йеменском Адене хуситы захватили ряд госучреждений, в том числе штаб-квартиру руководства. В частности, они добивались полной отставки всех руководящих чиновников и правителей. Власти перекрыли два заезда в город, усилили присутствие военных в центре.

Сепаратисты Йемена, основным требованием которых выступает создание отдельного государства со столицей в Адене, сформировали собственный «переходный совет Южного Адена» (включает 26 человек) еще в конце весны предыдущего года.

Премьер Йемена Ахмед бен Дагр призвал стороны закончить столкновения и вернуться к разговору. Он призвал военнослужащих вернуться в казармы. С призывом немедленно закончить боевые действия выступил президент Абд Раббо Мансур Хади. Премьер беднейшей арабской страны, с прошлого года охваченной гражданской войной, также призвал саудовскую коалицию вмешаться в ситуацию, передаёт агентство France-Presse. Противоборство между повстанцами и арабской коалицией обострилось после того, как 4 декабря 2017 г. во время боев с хуситами в Сане умер прежний президент Йемена Али Абдалла Салех. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением к началу весны 2015 г коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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