31 января можно будет наблюдать очередное Суперлуние во время наибольшего сближения Земли и Луны.

Так, 31 января произойдет полное лунное затмение, которое еще иногда называют «кровавой Луной». Луна «меняет цвет» из-за искривления света земной атмосферой.

Первыми уникальное явление увидят жители западного побережья США, а от начала до конца явление увидят только жители Гавайев, восточной части Аляски и северо-запада Канады. Хорошо затмение будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.

В Украине же Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.

Embedded video for 31 января украинцы смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»

Видео: