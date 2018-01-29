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Антон Перезимник, Антонина-половина 30 января 2018 года: что это за праздник и как его отмечают, приметы этого дня, традиции, обряды, история


Добавлено: 29 янв 2018 в 10:37, Категория: Политика
Антон Перезимник, Антонина-половина 30 января 2018 года: что это за праздник и как его отмечают, приметы этого дня, традиции, обряды, история

Антон Перезимник, Антонина-половина 30 января 2018 года: что это за праздник и как его отмечают, приметы этого дня, традиции, обряды, история. Ежегодно 30 января отмечается народный праздник Антон Перезимник. Также в народе его называют Антонина-половина, Антонина Перезимняя, Антон Предзимник.


В церковном календаре это день памяти трех святых с именем Антоний. Христиане 30 января почитают память преподобного Антония Великого, преподобного Антония Дымского и преподобного Антония Черноезерского.


История гласит, что Антоний Великий был рожден в богатой христианской семье. В двадцать лет он осиротел и на его плечи легли заботы о младшей сестре. Однажды имел место случай, когда во время службы Антоний услышал голос, поведавший ему о способе достижения совершенства. Юноша отказался от причитающегося ему наследства, сестру оставил на воспитание девственницам, а сам отправился искать уединения.

Долгие двадцать лет Антоний провел в Фиваидской пустыне. Неоднократно он подвергался бесовским искушениям, но смог устоять перед ними. Слава о нем разлетелась по разным сторонам. Вокруг постепенно стали селиться люди, которые постоянно обращались к Антонию за советом. Антоний совершил огромное множество богоугодных дел, его поучения стали основой для монашества. Умер он на сто пятом году жизни.

Антоний Дымский, согласно истории, родился в Новгороде. Он принял решение посвятить себя и свою жизнь служению Господу и в Хутынской обители принял постриг. Спустя некоторое время он стал в этом самом монастыре игуменом. Однако позже он оставил свою службу и решил поселиться недалеко от города Тихвин, находящегося на берегу Дымского озера. Именно с этого момента начались истинные подвиги Антония Дымского. Для изнурения плоти он носил на голове железную шляпу. Вокруг люди начали сооружать обители. Тогда он получил разрешение архиепископа Новгородского, чтобы выстроить церковь имени Антония Великого. 24 июня 1224 года в этой церкви он умер, там же Антоний и был захоронен.

Об Антонии Черноезерском сохранилось очень мало сведений. Известно лишь то, что он выстроил Богородицкий монастырь, который расположен недалеко от города Череповца на острове у погоста Щирского.

Антон Перезимник, Антонина-половина 30 января 2018 года: традиции, обряды праздника. По старой традиции на Антона Перезимника пекут колобки из толокна. Для этого хозяйки смешивают толокно, пшеничную муку, сливочное масло, яйца, соль, муку и замешивают тесто. Из этого теста пекутся булки. Они являются символом Солнца. Люди в старину верили, что эти обрядовые булки помогут им защититься от нечистой силы и приблизить тепло и лето.

Также на Антона Перезимника 30 января 2018 года следует провести специальный обряд – отсечь порчу. Для этого необходимо ножом либо серпом пересечь тропку, ведущую в дом. Считается, что этот праздничный обряд способен снять с человека порчу.

Антон Перезимник, Антонина-половина 30 января 2018 года: приметы этого дня.
Если на Антонину тепло стоит, то на завтра жди морозов.


Если в этот день снегопад, то зима еще не скоро отступит.
Если потеплеет на Антона Перезимника, то весна рано наступит.
Если в этот праздник месяц слегка проглядывает сквозь облака, то урожай будет богатым. Если же на небе ночью нет облаков, а Луна светит ярко, то урожай будет бедным.
Если на Антона Перезиминика 30 января 2018 года Солнце после полудня выглянуло, то весна будет ранней.
Если на Антонину лиса лежит в снегу, белки прячутся все в одном дупле, а синицы щебечут сильнее обычного, то нужно ждать морозов.



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Добавлено: 29 янв 2018 в 10:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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