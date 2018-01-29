Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец на своем канале в youtube опубликовал видео, где показал содержимое, которые имеется в гуманитарных наборах МККК, предназначенных для жителей ОРДЛО.

Так, в подписи к видео, он отметил: «Мне удалось раздобыть гуманитарную помощь от Красного Креста предназначенную человеку чье жилье было разрушено в следствии вооруженного конфликта в г. Донецке и сделать обзор содержимого коробок!!! Позже вся помощь была роздана пенсионерам с прифронтовых районов г. Донецка!!!»

Итак, в большой коробке были следующие продукты:

3 пачки макарон ТМ «Aro»;1 пачка черного чая 200 гр;2 бутылки растительного масла ;8 пачек сухих дрожжей;1 упаковка риса 1 кг;2 упаковки гречневой крупы 1 кг;5 пачек муки по 1 кг;1 пачка сахара 1 кг;4 банки рыбной консервы сардина ;2 банки говяжьей тушенки

При этом он подчеркнул, что вся продукция, содержащаяся в коробке, украинского производства. Кроме того, он показал и содержимое второй коробки, где была бытовая химия и предметы гигиены:

Embedded video for Блогер показал какую помощь получают от Красного Креста жители ОРДЛО (видео)

туалетная бумага-2 шт;прокладки женские — 1 уп;бритвы- 5 штук;зубная щетка -1 шт;зубная паста-1 уп;стиральный порошок -1 уп;шампунь -1 шт;мыло-1 шт.Видео: