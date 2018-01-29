Блогер показал какую помощь получают от Красного Креста жители ОРДЛО (видео)

Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец на своем канале в youtube опубликовал видео, где показал содержимое, которые имеется в гуманитарных наборах МККК, предназначенных для жителей ОРДЛО.
Так, в подписи к видео, он отметил: «Мне удалось раздобыть гуманитарную помощь от Красного Креста предназначенную человеку чье жилье было разрушено в следствии вооруженного конфликта в г. Донецке и сделать обзор содержимого коробок!!! Позже вся помощь была роздана пенсионерам с прифронтовых районов г. Донецка!!!»
Итак, в большой коробке были следующие продукты:
3 пачки макарон ТМ «Aro»;
1 пачка черного чая 200 гр;
2 бутылки растительного масла ;
8 пачек сухих дрожжей;
1 упаковка риса 1 кг;
2 упаковки гречневой крупы 1 кг;
5 пачек муки по 1 кг;
1 пачка сахара 1 кг;
4 банки рыбной консервы сардина ;
2 банки говяжьей тушенки
При этом он подчеркнул, что вся продукция, содержащаяся в коробке, украинского производства. Кроме того, он показал и содержимое второй коробки, где была бытовая химия и предметы гигиены:
туалетная бумага-2 шт;
прокладки женские — 1 уп;
бритвы- 5 штук;
зубная щетка -1 шт;
зубная паста-1 уп;
стиральный порошок -1 уп;
шампунь -1 шт;
мыло-1 шт.
Видео: