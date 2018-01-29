Боевики подтвердили, участие погибшего в Сирии генерал РФ в войне в Донбассе

Российский генерал Валерий Асапов, погибший в сентябре 2017 года в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в оккупированном Донецке.

СМИ сообщают, что в Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Там он был известен под позывным «Туман». Младший брат генерала Вячеслава Асапова отметил, что он находился в Украине в течение года.

Кроме того, трое боевиков рассказали «Рейтеру», что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор. При этом формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из боевиков сообщил, что во время службы в ОРДЛО Асапов носил форму без опознавательных знаков, затем, почти через год его повысили в звании до генерал-лейтенанта.