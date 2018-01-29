Бренд Liu Jo выпустил красивую рекламную кампанию весенней коллекции

Автор: Ольга Иванькова

Liu Jo выпустил новую рекламную кампанию весна-лето 2018. В качестве моделей итальянский бренд выбрал Антонину Петкович, Канделлу Пелицца и Джулию Рестон Ротфильд — трех совершенно разных и уверенных в себе девушек.

Антонина Петкович — модель из Сербии. Несмотря на свой юный возраст, она уже стала лицом известного бренда. Другая модель кампании — Канделла — мать двоих детей и признанная икона стиля в Италии. Джулия Ротфильд —французская модель и дизайнер.Эти женщины уникальны своей историей, личным опытом и особенным мировоззрением.

Коллекцию можно будет приобрести в России в официальных магазинах бренда.

Liu Jo







Liu Jo