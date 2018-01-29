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Бывший советник Виктора Януковича хотел покончить жизнь самоубийством


Добавлено: 29 янв 2018 в 14:44, Категория: Политика
Бывший советник Виктора Януковича хотел покончить жизнь самоубийством
Один из наиболее респектабельных американских журналов The Atlantic провел расследование в отношении известного политтехнолога Пола Манафорта, который, в частности, тесно сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Отмечается, что Манафорт был едва ли не единственным, к кому прислушивался беглый президент Украины. Янукович отблагодарил Манафорта - в каждом министерстве у американца были “свои люди”, помогавшие ему обогащаться за счет Украины, пишет The Atlantic.
После революционных событий в центре Киева и бегства Януковича в Россию сам Манафорт вернулся на родину – в США, По признанию его дочери, политтехнолог был вынужден пройти курс лечения в психиатрической клинике штата Аризона. Отмечается, что Манафорт испытывал проблемы личного характера и “находился в шаге от совершения суицида”.


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Добавлено: 29 янв 2018 в 14:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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