Один из наиболее респектабельных американских журналов The Atlantic провел расследование в отношении известного политтехнолога Пола Манафорта, который, в частности, тесно сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Отмечается, что Манафорт был едва ли не единственным, к кому прислушивался беглый президент Украины. Янукович отблагодарил Манафорта - в каждом министерстве у американца были “свои люди”, помогавшие ему обогащаться за счет Украины, пишет The Atlantic.После революционных событий в центре Киева и бегства Януковича в Россию сам Манафорт вернулся на родину – в США, По признанию его дочери, политтехнолог был вынужден пройти курс лечения в психиатрической клинике штата Аризона. Отмечается, что Манафорт испытывал проблемы личного характера и “находился в шаге от совершения суицида”.