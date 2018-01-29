Дипломат назвал самую большую ошибку Запада в отношении России

Страны Запада убеждены, что Кремль можно убедить прекратить войну на Донбассе. Это и есть само йбольшойошибкой, ведь Россию можно только заставить это сделать.Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко на своей странице в Twitter."Ключевая ошибка Запада в отношении России заключается в том, что он верит, что Россию можно убедить. Отсюда и фразы:"РФ согласиться прекратить войну", – пишет он.По мнению Огрызко, война закончится только тогда, когда Москву заставят это сделать. А пока этого не произойдет, все будет оставаться, как есть.