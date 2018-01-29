Дорожные знаки могут поменять цвет

Многие дорожные знаки могут расплываться в глазах у водителя либо сливаться с рекламными щитами.

Профессионалы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) посоветовали размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах для улучшения их видимости на трассах.

Свое новшество профессионалы пояснили тем, что часто водители в период движения автомобиля отвлекаются на посторонние занятия и не подмечают, когда нужно сбросить скорость.

В МАДИ предлагают в качестве решения устанавливать знаки на щитах, выкрашенных в салатный цвет, использовать светодиодный мерцающий контур знака.

Специалисты подчеркнули, что водители в среднем 20% времени в пути отвлекаются и 80% смотрят за ситуацией на дороге. «Такие решения в ряде случаев нужны с точки зрения повышения безопасности дорожного движения», — подчеркнул Андрей Воробьев, заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ. С данной целью они хотят перекрасить информационные щиты в салатовый цвет и приукрасить их мерцающими светодиодами по контуру. Знаки обновленного образца профессионалы предлагают устанавливать на высокоскоростных участках платных трасс. Конкретные рекомендации в данной области пока разрабатываются.

Помимо этого в МАДИ считают нужным уменьшить полное количество информационных знаков.