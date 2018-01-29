Елизавета Боярская получила премию за роль в сериале «Анна Каренина»

Автор: Ксения Фролова

Елизавета Боярская стала гостьей 16-ой церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой Орел» в Москве. Актриса получила награду в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за исполнение главной роли в сериале «Анна Каренина».

Елизавета появилась на торжественной церемонии в черном облегающем платье с открытыми плечами бренда Christian Siriano. Пышная юбка с цветочной вышивкой удачно подчеркнула талию актрисы. В дополнение к своему образу Боярская выбрала аксессуары бренда Tous — серьги, браслет и кольца из новой коллекции Skypower SS18 и клатч Tous Rene.

Первые три серии сериала «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской в главной роли уже доступны к просмотру.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская