Госдеп обвинил РФ в нарушении резолюций СБ ООН по КНДР

Госдеп США обвинил РФ в нарушении резолюций СБ ООН в отношении КНДР, передает РИА «Новости«.

Как заявила официальный представитель департамента Хезер Науэрт, Вашингтон предупредил Москву о факте незаконной торговли углем через российские порты. По словам Науэрт, РФ „не в состоянии обеспечить соблюдение резолюций Совета Безопасности“ и »поощряет незаконное поведение КНДР».

США обвиняет Москву в причастности к незаконным перевозкам угля из КНДР в Южную Корею и Японию. Также сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. МИД КНР опроверг информацию о том, что китайские суда могли быть причастны к незаконной транспортировке угля.

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