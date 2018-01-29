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Грузия в руках американских шпионов: Поименное разоблачение


Добавлено: 29 янв 2018 в 10:51, Категория: Политика
Грузия в руках американских шпионов: Поименное разоблачение

Главный редактор Грузинформ подробно рассказал о присутствии американских разведчиков в Грузии и Армении. Журналист поименно перечислил тех, кто удерживает бывшие постсоветские республики в орбите влияния Вашингтона.

Арно Хидирбегишвили отмечает, что американские разведчики выполняют свою работу в Закавказье под видом дипломатов. Их деятельность в век интернета сильно упрощена. Сегодня разведчику нужен всего-навсего компьютер и дипломатическая защита.

«Романтическое время шпионов в духе Маты Хари и Штирлица давно прошло. Сегодня все происходит в тиши кабинетов или под приглушенный джаз на официальных раутах», - говорит Арно.

Далее он разоблачает всех поименно. Арно адресует риторические вопросы бывшему спикеру парламента Грузии Давиду Усупашвили, политикам Гиге Бокерия и Тине Хидашели.

«Часто ли вы встречались с военным атташе посольства США в Грузии полковником Джеффри Хартманом? Военный атташе по долгу службы официально сотрудничает с руководством министерства обороны Грузии, а по какому поводу встречались с ним вы – бывшая министр обороны, бывший секретарь Совбеза и бывший председатель парламента?»

В список контрагентов по работе с грузинскими политиками входят первый секретарь посольства США в Грузии Майкл Макмахон, атташе Вероника Истер Ли и секретарь Алекс Шранк.

Для оппозиции Грузии одна из главных фигур - Дуглас Бала.

«Ну и, конечно, вся оппозиция и медиа хорошо знают Дугласа Бала, советника посольства США и директора офиса USAID в Грузии, ведь USAID финансирует более 50 самых влиятельных НПО в Грузии таких, как «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Международное общество за честные выборы и демократию», «Институт развития свободы информации», а также финансирует местные грузинские СМИ в рамках проекта «Новая медиаинициатива» (IREX)».

Для американских разведчиков Армения - не исключение

Несмотря на тесную интеграцию с Россией и участие в ОДКБ, Армения для США - «не исключение», утверждает Арно. Грузинский журналист обращает внимание на тот факт, что посол США в Армении Ричард Миллз остался в своей должности, как и коллега в Грузии. Хотя Дональд Трамп обещал сменить всех послов после вступления в должность.

«Не буду большим «Викиликсом», если скажу, что военный атташе полковник Брюс Мерфи, майор Эрик Ларсен (координатор программы DTRA Минобороны США в Армении, бывший сотрудник Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла), Майкл Эндрюс Башан (специалист по военным переворотам, проявил себя на Украине в 2014 году) и помощник атташе Джошуа Малфорд являются не солистами Государственного джаз-оркестра Армении под управлением Армена Уснунца, а сотрудниками РУМО», - говорит Арно.

Дипломаты, вице-консул и вторые секретари Ричард Хэтч, Хосе Лардизабал и Адам Колвин, по информации Арно, являются сотрудниками ЦРУ. А первый секретарь посольства США в Армении миссис Макиша Сова запомнилась грузинскому журналисту своей «цэрэушной фамилией».

По сведениям Арно, связями с ЦРУ не брезгуют отдельные армянские оппозиционеры и члены правительства.

«Если не ошибаюсь, в 2010 году армянские СМИ сообщали, что министр обороны Армении Виген Саргсян в 2000 году был завербован ЦРУ во время обучения в Школе дипломатии и права Флетчера при университете Тафтса (где в 2014 году недолго преподавал Саакашвили). «Правая рука» и протеже Вигена Саргсяна - министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, говорят, тоже стал сотрудничать с ЦРУ в 2005 году, что неудивительно, потому что тогда он работал постоянным представителем Армении при НАТО».

Американские деньги наводят страх на грузинскую элиту

Глава Грузинского демографического общества XXI века Леван Васадзе считает типичной ситуацию, когда сверхдержава имеет разветвленную сеть в таких маленьких странах, как Грузия и Армения:

«Нереалистично ожидать, что такая маленькая страна, как наша, останется без влияния таких крупных стран, как США, но знаете, то, что мы выполняем все приказы и директивы, это совершенно губительно».

Для Васадзе важно, скорее, не то, что американские агенты присутствует, а то, как их воспринимают. А воспринимают их из-за грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов не как «сеть влияния», а как «сеть защиты».

Вице-президент Российского конгресса народов Грузии Владимир Хомерики напоминает, что рост влияния американских спецслужб начался еще при бывшем президенте Эдуарде Шеварнадзе. А пришедшие на его волне политики - Михаил Саакашвили, Нино Буржанадзе и Зураб Жвания - все были «воспитанниками Сороса».

По словам Хомерики, Вашингтон имеет своих людей почти в каждом министерстве в Грузии и «практически контролируют ситуацию» в стране, особенно ее внешнюю политику. Погрязшему в долгах грузинскому руководству ничего другого не остается, как служить американцам, чем своей стране, продолжает эксперт.

«Там, где есть американские посольства, там крутятся большие деньги, создается такая широкая сеть НКО, финансируемых ими, там, конечно, все являются агентами США, проводя их политику».

Имеющие возможность провоцировать беспорядки и осуществлять «цветные революции» американские НКО буквально наводят страх на грузинскую власть, резюмирует Хомерики.

Цель США - выдавить Россию из Закавказья

Что касается Армении, то член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян также не удивлен наличием американских агентов в Ереване:

«Цель американской внешней политики в Закавказье заключается в том, чтобы оттуда выдавить Россию. Для достижения этой цели, конечно, они идут на все ухищрения. И вербовка, и устрашение, и компромат, ну, и так далее».

По словам Степаняна, США еще с момента обретения независимости Арменией начали активную работу и имеют там разветвленную сеть, включающую и НКО, и чиновников. Их единственная цель - «во что бы то ни стало оторвать Армению от России», заключил политолог.

Из всего этого видно, что США все еще не отказались от идеи втянуть в орбиту влияния все Закавказье. Даже если пока Вашингтон не спешит с отправкой пригласительного билета в НАТО для Тбилиси, Еревана и Баку.

https://tsargrad.tv/articles/amerikanskie-shpiony-kontrolirujut-vneshnjuju-politiku-gruzii_107623



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Добавлено: 29 янв 2018 в 10:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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