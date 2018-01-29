Инна Елецкая стала директором департамента образования Омска

«Перед Инной Борисовной стоят солидные задачи: навести порядок в системе в целом».

Мэр Омска Оксана Фадина назначила нового директора департамента образования. Перед ней стоят солидные задачи: навести порядок в системе в целом. Инна Борисовна должна провести анализ работы городской системы образования и создать стратегию ее вывода из кризиса.

Новый начальник должна рассмотреть работу городской системы образования, подготовить стратегию и пошаговый план по выводу из кризиса. После перешла на работу в департамент образования мэрии, а после — в региональное руководство.

Прошлый глава департамента образования Екатерина Спехова, как до этого сообщал «СуперОмск», была отправлена в отставку 19 января. На тот момент Инна Елецкая работала в должности заместителем министра образования Омской области.

Инна Елецкая окончила Омский государственный педагогический университет имени А. М. Горького в 1990 г. Мэр Омска Оксана Фадина подписала ее объявление об уходе по собственному желанию. Работала учителем математики в школе № 30, после этого - в департаменте образования администрации Омска. В министерстве курировала вопросы кадровой политики в сфере образования.