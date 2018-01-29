Историк рассказала о роли Путина для граждан РФ

Историк из США Холли Кейс отметила, что президент РФ Владимир Путин для своих сограждан выступает в качестве заботливого друга.

Наряду с российским лидером она отметила главу Венгрии Виктора Орбана и его турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Все трое, по мнению Кейс, создали образ нового авторитарного правителя.

Также историк считает, что в РФ, Венгрии и Турции можно заметить возвращение трех традиционных элементов — патриархальной структуры, национализма и религии. Путин в России ведет политику сходного развития государства. Однако, все трое, по словам Кейс, не похожи на авторитарных политиков прошлого, потому как не требуют жертвенности от своих сограждан.