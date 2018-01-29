Из-за коммунальной трагедии в домах Ленинского района Саратова ограничили подачу воды

В Саратове из-за трагедии на коммуникациях «Саратовводоканала» с вечера 28 января «снижены параметры водоснабжения» в 93-х домах в Ленинском районе.

В свою очередь, в пресс-центре МУПП «Саратовводоканал» корреспонденту ИА «Взгляд-инфо» проинформировали, что ремонтные работы ведутся вплоть до этого времени.

28 января текущего 2018-ого года произошел порыв на сетях у дома № 9 «а» по ул. Перспективная.

На сайте «Водоканала» размещен уточненный список попавших в проблемную зону домов.

В итоге без воды оказались 93 дома, расположенные в Ленинском районе областного центра.

Напомним, до этого администрация Саратова докладывала, что ремонт на многообещающей коммунальщики рассчитывали закончить к двум часам ночи.