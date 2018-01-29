JW Anderson cоздал новую коллекцию для Uniqlo и она прекрасна

Автор: Ольга Шевцова



В конце апреля будет представлена весенняя лимитированная коллекция JW Anderson совместно с Uniqlo. В этот раз дизайнер вдохновлялся британским городом Брайтон и субкультурным движением 50-х годов.

Коллекция представлена моделями унисекс и дополнена вещами в стиле casual. Как и предыдущая, она будет сочетать в себе качественные материалы идеального кроя и высокой функциональности. Коллекция сшита преимущественно из хлопка и льна.

Дизайнер является приверженцем концепции LifeWear («Одежда для жизни») и любит носить практичные вещи Uniqlo. Он не раз говорил, что ценит высокий уровень исполнения и внимание к деталям.

«Коллаборации среди брендов сегодня крайне важны. Думая про Uniqlo, я представляю, как много сил и времени дизайнеры вложили в разработку каждой вещи, чтобы сделать ее идеальной», — говорит Джонатан Андерсон.

Мы еще не знаем сколько будут стоить вещи в этом сезоне, но предыдущая коллекция оказалась доступной. Например, тренч и твидовое пальто стоили около 12 999 рублей, а легкие пуховики — 7 999 рублей.

Новую коллекцию можно будет найти в магазинах Uniqlo в «Атриуме» в Москве и в «Галерее» в Санкт-Петербурге.

Uniqlo

Коллекция Uniqlo

Uniqlo