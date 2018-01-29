Кемеровские пограничники изъяли не менее 7 тыс. контрафактных кубиков Рубика

В Кемерове таможенные службы и работники милиции задержали приблизительно 7200 контрафактных кубиков Рубика.

Всего в поставке из Китая было 7 200 штук головоломок. В процессе декларирования получатель не смог предоставить таможенникам лицензионного контракта либо остальных документов на использование товарного знака компании Rubik’s Brand Ltd.

В настоящее время недобросовестной компании угрожает штраф суммой до 200 тыс. руб.

«Упаковка не соответствовала уникальной по оформлению и содержащейся на ней информации, на товаре отсутствовал фирменный знак».

Предприятие использовала товарный знак известного мирового бренда. Упаковка не соответствовала уникальной по оформлению и содержащейся на ней информации, на товаре отсутствовал фирменный знак. «Цвета и методы их нанесения также вызвали сомнения», — сообщается в заявлении.