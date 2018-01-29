Киевский суд отказался снять запрет на показ «Сватов» в Украине

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск представителей студии «Квартал 95», касающийся запрета на трансляцию сериала «Сваты» в Украине.

В постановлении суда от 17 января 2018 сказано: «Окружной административный суд города Киева постановил: в удовлетворении заявления об обеспечении иска общества с ограниченной ответственностью „Киноквартал“ отказать».

Известно, что в суд поступил иск ООО «Киноквартал» (студия «Квартал 95») к СБУ, Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино о признании противоправными и отмене ряда решений и постановлений.

В иске суд просили признать противоправными действия СБУ и отменить постановление спецслужбы от 21 ноября 2017 года о запрете въезда в Украину гражданину РФ, актеру «Сватов» Александру Добронравову, сроком на 3 года.