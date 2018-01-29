Леди Гага показала помолвочное кольцо (ФОТО)

Не так давно СМИ рассказывали о том, что 48-летний Карино, агент певицы Леди Гаги, сделал ей предложение руки и сердца. А самым интересным является тот факт, что Карино получил благословение от отца Гаги.А вот вчера, во время церемонии вручения премии "Грэмми", певица Леди Гага продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.Нежный аксессуар в виде помолвочного кольца с внушительным розовым бриллиантом, обрамленным мелкими камнями, идеально контрастировал с нарядом в готическом стиле. Леди Гага появилась на красной дорожке в кутюрном платье от Armani Prive.Стоит отметить, что пара никак не комментирует свою помолвку.