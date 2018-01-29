«Лыжня России» вновь пройдет в Калуге

В поселке Молодежный Иркутского района на лыжной базе ИрГАУ 10 февраля пройдет XXXVI Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», в которой смогут принять участие желающие в возрасте от 5 лет. Участие в ней примут и граждане Пензенской области. Кое-где проведения гонки на протяжении ряда лет были «Олимпийская аллея», лесной массив Западной поляны, а кроме этого в лесном массиве в микрорайоне «Арбеково», где сейчас оборудована стартовая площадка лыжного стадиона.

Старт XXXVI Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Иркутской области назначен на 10 февраля.

Все участники центрального старта, минувшие предварительную регистрацию и получившие стартовый номер, будут застрахованы. Лыжники стартуют в 13.00, любому участнику выдаётся шапочка «Лыжня РФ - 2018» и нагрудный номер.

— В гонке примут участие не менее 3500 человек.

12.20 массово стартуют взрослые участники, в 12.30 — молодые лыжники. Предусмотрены дистанции в 5 километров — для юношей и девушек до 18 лет и 10 километров — для мужчин и женщин.

С 13.30 до 14.00 пройдет награждение победителей и призеров состязаний.