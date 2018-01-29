Майдан, разруха, но не крах

Обещаний того, что Украину вот-вот постигнет экономический крах, население вот-вот начнёт массово вымирать от голода, в СМИ и соцсетях можно прочесть множество. Макроэкономическая ситуация в стране, действительно, очень плачевная. Но, как сообщают люди, живущие на Украине, в магазинах полно товаров, кафе забиты посетителями, не падают цены на жильё, идёт довольно оживлённая торговля на рынках. И это полностью противоречит всем экономическим законам: государство с экономическими показателями, которые демонстрирует Украина, действительно должно нестись на всех парах в пропасть, а его население нищенствовать. Откуда тогда берутся деньги на кафе, магазины, рынки?

Не всё блестит, что золото

Резкое ухудшение условий для предпринимательской деятельности после госпереворота 2014 года отмечают фактически все, кто работает в малом и среднем бизнесе. И это не только субъективные ощущения. Вместо планировавшегося «тираном» Януковичем снижения налогового бремени, включая уменьшение НДС и налога на прибыль (это отражено даже в соглашениях о добыче сланцевого газа, где иностранным инвесторам они уменьшались раньше, чем украинским предприятиям). Новая власть подняла налоги и ввела дополнительные, включая «налог на войну» (в 2017 году с граждан Украины содрали 15 млрд военного сбора). Были предприняты шаги по упразднению такого явления, как вменённый налог для мелких предпринимателей, и это привело к массовой сдаче сотнями тысяч людей предпринимательских свидетельств.

Конечно, часть этих людей давно не занимались никакой деятельностью, лишь числясь частными предпринимателями. Но многие действительно свернули бизнес из-за того, что налоги стали «съедать» если не всю, то основную часть прибыли. При этом многие люди просто… «ушли в тень». То есть деятельность не прекратили, а перестали платить налоги и получать официальные доходы. А те, кто не может закрыть предприятия, вернулись к практике 1990-х – выплате зарплат «в конвертах».

По данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, объём теневой экономики на Украине в 2016 году достиг 1,1 трлн. грн. при объёме ВВП 2,38 трлн. грн. Это третье место в мире (45,16%), Украину обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).

Взорвано, ограблено, выслано

Не зря говорят: кому война, а кому – мать родна. Война в Донбассе давно превратилась в выгодный бизнес. И не только в том, что касается разворовывания бюджетных средств, выделяемых на перевооружение, закупку топлива, продуктов, снаряжения. Торговля оружием, вывезенным из зоны т. н. АТО, превратилась в довольно мощную отрасль украинской экономики. По оценкам швейцарской организации Small Arms Survey, занимающейся анализом рынка именно нелегального оружия, по Украине сейчас бродит около 5 миллионов стволов, стоимость которых колеблется от 150 до 200 долларов за пистолет Макарова и от 400 до 450 долларов за автомат Калашникова. Не говоря уже о патронах, гранатах, гранатомётах и даже… станциях контрбатарейной борьбы, прихваченных «на память» с войны. Стабильность же цен говорит об устоявшемся рынке.

Внутренний рынок – это одно. И совсем другое – продажа оружия, техники, снаряжения противнику. На начальном этапе карательной операции основные вооружения, включая тяжёлые, ополченцы попросту покупали у ВСУ, и даже не скрывают этого. Так, поступившие в качестве военной помощи Украине американские бронеавтомобили «Хамви» (более известные как «Хаммеры») очень быстро оказались по другую сторону линии разграничения. Видеоролики о продаже американских же беспилотников украинскими военными ополченцам также свободно бродят в интернете. Каждый зарабатывает по-своему!

Ещё одна статья доходов – грабежи. И доклады международных организаций о военных преступлениях карателей, а также уголовные дела против членов неонацистских батальонов – всего лишь крохотный кусочек видимой части айсберга. Уже в начале карательной операции в Донбассе украинская «Нова пошта» была вынуждена ввести запрет на пересылку бытовой техники из оккупированных нацистами районов Донецкой и Луганской областей без магазинных чеков. А колонны подразделений ВСУ и нацбатов, возвращающихся по ротации из зоны боевых действий, из-за вывозимой на грузовиках и бронетехнике «добычи» больше походят на цыганский табор, чем на боевые подразделения на марше.

Отдельная статья доходов «лыцарей» – это отжатые в Донбассе автомобили, просто заполонившие авторынки Киева, Днепропетровска, Харькова и других крупных украинских городов. Некоторые из них выставлялись на продажу даже со следами крови их предыдущих владельцев. Объёмы торговли награбленным на войне просто не поддаются оценке, но эти деньги «крутятся» на Украине. Кроме того, существует ещё целая система поборов, сдираемых с людей при пересечении пунктов пропуска в Донбассе и на границе с Крымом.

«Контрабанда – наше всё!»

В своём блоге украинский политик Василий Волга недавно приводил свой диалог с жителем Западной Украины об экономической ситуации в стране. Его визави эта ситуация абсолютно не беспокоила. Все возможные финансовые проблемы обитатель Карпат собирается решать простым способом: пойти в горы и напилить там на продажу лес-кругляк, который у него охотно купят для незаконной переправки в Европу. По украинским данным, на контрабанду приходится до 80% всех поставок украинского леса в ЕС, или в ценах середины 2017 года 2,2 млрд грн.

У многих на слуху «Янтарная республика» – территория в украинском Полесье, где варварская нелегальная добыча янтаря стала не просто основой благосостояния целого региона. Эта местность, крышуемая вооружёнными бандами «героев майдана и АТО», фактически неподконтрольна государству. И практически весь добываемый там янтарь контрабандой переправляется за границу. И обороты от этой торговли совершенно не шуточные – 300-400 млн. долл. в год, из которых 98% составляет нелегальная, неконтролируемая государством добыча.

Контрабанда с Украины стала головной болью Европы. Офис миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине указывает, что по контрабанде сигарет в ЕС страна вышла на первое место: 40% контрабандных табачных изделий поступают именно с Украины. А годовой оборот теневого рынка сигарет, накрутка на пачку которых у контрабандистов составляет 300-400%, превышает 450 млрд. долл.

Огромны и объёмы ввозимой контрабанды. Так, по данным Государственной фискальной службы, около 30% ввозимых на Украину нефтепродуктов проходят без таможенного оформления, а потери государства от нелегального оборота нефтепродуктов в 2016 году составили 1,2 млрд. грн. Похожая картина на ввозе на Украину бытовой техники и электроники. Разница между задекларированным вывозом из Польши на Украину и прошедшим по документам ввозом на украинскую территорию составляет около 1 млрд. долл.

По данным Ассоциации предприятий информационных технологий (АПИТУ), на Украину нелегально ввозится около 25% смартфонов, 30% товаров ІТ-сектора, около 50% накопителей памяти, 15% телевизоров, 20% ноутбуков, 25% планшетов и фотокамер, 25% пылесосов, 20% холодильников и стиральных машин.

Всего же оборот контрабанды через украинские границы оценивается примерно в 10 млрд. долл. в год, что составляло на середину 2017 года 36% бюджета страны. И это не удивительно. Украинцам удалось превзойти мечту героя старого анекдота, желавшего получить в аренду всего лишь один погонный метр границы. По информации заместителя генерального прокурора Анатолия Матиоса, только в Закарпатской области пограничники не могли (не могут) контролировать 150 километров украинско-венгерской границы, находящихся в частных руках.

Борешься с коррупцией – борешься с Украиной

Приведённая в подзаголовке фраза – фактически цитата из речи премьер-министра Владимира Гройсмана. «Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено», – заявил он.

Глава правительства самого коррумпированного государства Европы знает, о чём он говорит! Действительно, любые покушения на это явление грозят разрушением Украины, где коррупцией пронизано всё, от выдачи элементарной справки в сельсовете до распределения бюджетных статей в высших эшелонах власти. И самыми большими коррупционерами являются именно те, кто правит государством. Чего стоит только увеличение состояния Порошенко за время президентского правления, а также хвастовство Яценюка о том, что за время своего премьерства он стал долларовым миллиардером.

Но берут и чиновники рангом пониже. Хуже того, сама система госуправления построена так, что попавший в неё человек не может не брать взяток, поскольку вышестоящими начальниками на него наложен «плановый оброк»: ты будешь оставаться на своей должности до тех пор, пока «отчисляешь» вышестоящему начальнику. Покупаются и продаются должности в министерствах, управлениях, местных администрациях. И зачастую суммы «приработка» чиновников, судей, прокуроров, администраторов больниц, полицейских, сотрудников анткоррупционных ведомств существенно превышают их официальные доходы. Какую часть ВВП составляют коррупционные доходы, даже представить сложно.

Лихие десятые

О том, что профессия «активист» является очень выгодной в финансовом плане, кое-кто прочуял ещё в 2004 году на «оранжевом» майдане. За его время, а также последовавшие за ним годы самые удачливые «активисты» успели прикупить хорошие машины, квартиры, дома под Киевом. Вкусив же долларов, которыми расплачивались американцы и европейцы за беспорядки, предшествовавшие госперевороту 2014 года, майданные сотни очень быстро трансформировались в вооружённые банды. Самые глупые отправились удобрять своими телами поля Донбасса, а те, кто поумнее, получив от Кровавого Пастора Турчинова оружие, занялись переделом собственности в столице и других крупных городах Украины.

Вооружённые банды «участников АТО» и «героев майдана», помимо грабежей, разбойных нападений, бандитизма, очень быстро занялись заказными рейдерскими захватами предприятий. У многих в памяти видео отжима автомойки, руководимого «комбатом» Семёном Семенченко, или захвата Игорем Коломойским офиса «Укртранснафта».

Но это лишь вершина айсберга. Как говорят киевские предприниматели, эти банды, как в 1990-е, собирают дань практически со всех торговых точек, небольших и средних предприятий. И если в те годы уголовники хоть в какой-то мере руководствовались своеобразной справедливостью «понятий», то в десятые бандиты-националисты действуют «по беспределу». Совсем не редкость перестрелки между различными группировками «героев», не поделившими сферы влияния, и во всех наиболее громких заказных убийствах обязательно фигурируют экс-члены «Самообороны майдана», «Правого сектора»* либо бывшие участники т. н. АТО.

О массовости национал-бандитизма говорит тот факт, что полиция до сих пор отказывается фиксировать некоторые преступления, если в них фигурируют люди в камуфляже и балаклавах. И даже зафиксированные преступления не раскрываются по причине безнадёжности любого расследования. Ведь в сравнении с 2013 годом количество преступлений, совершённых с применением оружия, выросло в разы, а их раскрываемость упала на такую же величину.

Хуже того, многие вооружённые банды инкорпорировались в государственные органы. Речь не только о Нацгвардии, в состав которой вошли неонацистские карательные батальоны. Дошло до того, что признанная международной террористической организацией вооружённая группировка С14 сегодня назначена «муниципальной стражей» Голосеевского района Киева с финансированием от 556 тыс. до 2,5 млн грн. в год.

Богатенькие Буратины

Не следует считать, что абсолютно все «сторонние» доходы граждан Украины, благодаря которым она до сих пор не свалилась в тотальное обнищание, носят криминальный характер. В этом ряду особняком стоят те, кого на Украине называют заробитчанами, а за её пределами гастарбайтерами.

Трудовая миграция после госпереворота 2014 года достигла на Украине воистину потрясающих размеров. По данным порошенковского политолога и пропагандиста Тараса Березовца, сегодня на заграничных заработках находится около 12 миллионов человек. Цифра, конечно, явно завышенная, но 6-7,5 млн. граждан Украины реально единовременно зарабатывает деньги за её границами. Это от 20% до 40% (по Березовцу) всего трудоспособного населения Украины.

Много это или мало? Численность трудовых мигрантов с Украины в 2013 году оценивалась в 5 млн человек, и лишь по официальным каналам они переслали родственникам 9 млрд долл. Денежные переводы гастарбайтеров за 2016 год Нацбанк Украины оценивает в 5,5 млрд долл. Но верить этой цифре сложно, поскольку за первые 6 месяцев 2016 года сумма переводов составляла 3,7 млрд. Итоги же 2017 года дали цифру 8,7 млрд долл., или 9,6% ВВП страны. И это не считая тех денег, что заробитчане привезли в карманах, возвращаясь с заработков.

По сути, именно трудовые мигранты обеспечивают стабильность украинской валюты, поскольку пересылаемые и ввозимые ими денежные средства только и позволяют компенсировать 5,2 млрд долл. отрицательного сальдо торгового баланса Украины. Мало того, именно их Нацбанк Украины обвиняет в инфляции, а также вынужденном росте зарплат в стране.

* * *

Как бы плохо ни шли дела в экономике Украины в целом, её теневая составляющая, а также деньги гастарбайтеров не позволят наступить краху. Просто из-за того, что деньги, идущие в обход официальных показателей, уже как минимум приблизились к размеру доходов бюджета страны, только практически полностью используемого на потребление. И потому, несмотря на мрачную общую картину бытия, даже если разорится вся промышленность, будут торговать рынки, работать магазины, а люди заполнять кафе. Не все, конечно, люди, но довольно значительная их часть. Ведь кризис – это не только катастрофа, но и чей-то шанс поднять своё благополучие.

Александр Москаль

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