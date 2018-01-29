На Одесчине открыли памятник погибшим бойцам ВСУ

Памятник военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, погибшие в Донбассе, открыли открыли вчера в пункте постоянной дислокации части — поселке Черноморское Лиманского района Одесской области.

В церемонии открытия монумента приняли участие командующий оперативным командованием Юг генерал-майор Олег Вишневский, командир бригады полковник Олег Зубовский, председатель облгосадминистрации Максим Степанов и глава облсовета Анатолий Урбанский.

Известно, что за время боевых действий в Донбассе 28-я механизированная бригада потеряла погибшими 144 военнослужащих и 426 получили ранения.

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