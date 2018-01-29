На самом деле - Разоблачение Элины (29.01.2018)

Добавлено: 29 янв 2018 в 11:59 ,

На самом деле. Новые детали скандальной истории последний выпуск 29 января. Доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены народного артиста Армена Джигарханяна, оказалась в центре скандала — Элину Мазур называли владелицей сети борделей. Мазур готова ответить на все обвинения и лицом к лицу встретиться с девушками, утверждавшими, что работали у нее. Правду в этой запутанной криминальной истории поможет выявить детектор лжи. Очная ставка между людьми, которые когда-то были близки. Ложь надломила эти отношения, но не смогла разорвать их до конца. И только правда может изменить ход этой личной истории. Она может навсегда развести людей, а может — соединить их. Ведущий Дмитрий Шепелев.





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