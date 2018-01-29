Нардеп Рабинович: Не нужно бежать в Европу! Мы должны установить партнерские прагматичные отношения с ЕС

Украина – европейская страна, но Европа – это не только география, заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.Украинцы должны стараться построить Европу у себя, а не уезжать в ЕС, заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина"."Украина – это безусловно европейская страна, но Европа – это не только география, это состояние души, уровень культуры, социальных стандартов, а также достойный уровень жизни. Именно поэтому проевропейские настроения так популярны сегодня – и часть страны у нас даже готова покинуть родные края. Только Польша официально заявила, что приняла более 10 млн украинцев за последние годы. Но почему же мы готовы уехать и всячески отказываемся строить Европу здесь, у себя дома?" – сказал политик.Он добавил, что Украина должна рассматривать страны Евросоюза как партнеров, а не снабжать их дешевой рабочей силой."Нам не нужно бесполезное идолопоклонение только из политической целесообразности, не нужно бежать в Европу! Если мы не станем работать над установлением порядка на родине, то ничего не получится, никто за нас тут порядок не наведет! Украина не должна ничего никому доказывать! Мы должны установить партнерские прагматичные отношения с нашими партнерами из ЕС, а не быть дешевой рабочей силой и вывозить к ним наш лес, – подчеркнул народный депутат. – Я отношусь к европейцам с большим уважением, потому что они построили развитую цивилизацию, частью которой мы являемся… И именно это дает нам право общаться с ними на равных. Сейчас же мы видим, как иностранцы приезжают к нам, становятся министрами и руководят целыми отраслями, зарабатывают миллиарды – и покидают Украину. На деле же мы обязаны договориться о равном взаимовыгодном сотрудничестве, пусть помогают нам строить Европу в Украине!"16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. В декабре 2017-го в Госпогранслужбе сообщили, что за полгода безвизом с Евросоюзом воспользовалось 355 тыс. украинцев. Въезжать в ЕС по безвизовому режиму с целью трудоустройства строго запрещено. Только Польша законодательно разрешила трудоустройство тем украинцам, которые въехали по безвизу.После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре, 35% граждан Украины хотели бы выехать на постоянное место проживания за границу. Среди главных причин – желание улучшить условия жизни и обеспечить лучшее будущее для своих детей, а также отсутствие достойной работы в Украине.