НБУ: В Украине выпустят монеты с «киборгами»

Нацбанк Украины заявил о начале специального выпуска памятных монет из недрагоценных металлов «по тематике общегосударственного значения».

Так, на 2018 год центробанк анонсировал три спецвыпуска монет из серии «Вооруженные Силы Украины»: «Защитникам Донецкого аэропорта», «День украинского добровольца» и «100-летия создания Украинского военно-морского флота».

Отмечается, что первая монета — «Защитникам Донецкого аэропорта» — будет запущена в денежный оборот страны 30 января. По информации, она получит номинал 10 грн. В НБУ отметили:"Будет посвящена чествованию мужества и героизма защитников Донецкого аэропорта — «киборгам», оборонявшим его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины».

В Нацбанке дали детальное описание нового изделия. Так, на аверсе монеты размещены: вверху слева — надпись Украина (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый государственный герб Украины. В центре — стилизованная композиция: две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующий защитников Украины разных времен. На зеркальном фоне расположены надписи: За честь! За славу! За народ! А внизу слева — номинал 10 гривен на стилизованном фрагменте щита. Справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг. Справа — простреленная арматура с вертикальными надписями: киборг.UA/26•05•2014/21•01•2015.

По данным, монета станет массовой, ее заявленный тираж составил 1 млн экземпляров. Ее реализацией займутся нацбанковские подразделения в регионах, и два госбанка — Ощадбанк и Укргазбанк.