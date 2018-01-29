«Никто не посмеет»: Волкер выступил за Россию, ответив на инициативу Киева по вето в ООН

США – Россия – Украина, последние новости сегодня – 29 января. Соединенные Штаты ответили на инициативу Киева относительно лишения России права вето в вопросе ввода миротворцев ООН в Донбасс. С комментарием выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он заявил, что Россия имеет право вето в ООН и никто не будет пытаться это изменить. Американский дипломат отметил, что «очень важным является вести напрямую коммуникации с Россией». По его словам, для разрешения украинского вопроса необходимо работать с РФ.

«Она (Россия – прим.) должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог является очень важным», — добавил Волкер.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости лишения России права вето в ООН в вопросе ввода миротворцев на восток Украины. Украинский министр также предложил признать РФ стороной конфликта в Донбассе на уровне Совбеза ООН.