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» » «Никто не посмеет»: Волкер выступил за Россию, ответив на инициативу Киева по вето в ООН

«Никто не посмеет»: Волкер выступил за Россию, ответив на инициативу Киева по вето в ООН


Добавлено: 29 янв 2018 в 11:13, Категория: Политика
«Никто не посмеет»: Волкер выступил за Россию, ответив на инициативу Киева по вето в ООН

США – Россия – Украина, последние новости сегодня – 29 января. Соединенные Штаты ответили на инициативу Киева относительно лишения России права вето в вопросе ввода миротворцев ООН в Донбасс. С комментарием выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он заявил, что Россия имеет право вето в ООН и никто не будет пытаться это изменить. Американский дипломат отметил, что «очень важным является вести напрямую коммуникации с Россией». По его словам, для разрешения украинского вопроса необходимо работать с РФ.

«Она (Россия – прим.) должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог является очень важным», — добавил Волкер.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости лишения России права вето в ООН в вопросе ввода миротворцев на восток Украины. Украинский министр также предложил признать РФ стороной конфликта в Донбассе на уровне Совбеза ООН.



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Добавлено: 29 янв 2018 в 11:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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