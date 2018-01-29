Общероссийские объединения профсоюзов подпишут Генеральное соглашение нa 2018-2020 годы

Общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и Правительство РФ при участии Президента РФ Владимира Путина подпишут Генеральное соглашение нa 2018-2020 годы. Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений нa федеральном уровне нa ближайшие три года.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал «чрезвычайно важным фактом» действующую сегодня в России систему социального партнерства, «которая начинается с коллективных договоров на предприятиях, включает в себя соглашение по регионам и отраслям». «И вершиной этой системы социального партнерства является Генеральное соглашение», — отметил депутат.

По словам Исаева, «проект Генерального соглашения, в частности, предусматривает, что стороны рассматривают вопросы прозрачности заработной платы различных категорий работников, включая административно-управленческий персонал». «Также предполагается создание механизмов защиты материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации. Более того, предусмотрено совершенствование мер государственной поддержки, в том числе экономического стимулирования работодателей, имеющих и содержащих в надлежащем состоянии объекты социальной инфраструктуры, а также работодателей, организующих детский оздоровительный отдых», — сообщил он.

Помимо этого, стороны договариваются добиваться того, чтобы проекты федеральных законов, связанные с внесением изменений в трудовое законодательство, вносились Правительством Российской Федерации в Государственную Думу при наличии согласованной позиции сторон, добавил Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что «Владимир Путин всегда уделял большое внимание вопросу социального партнерства и работе по развитию этого направления; в бытность свою премьер-министром он непосредственно курировал подписание соглашения; регулярно встречается с лидерами профсоюзов; решение о повышении минимального размера оплаты труда до уровням прожиточного минимума во многом принято в результате консультаций, которые Президент вел с профсоюзами».

«Путин является последовательным сторонником демократии участия, то есть такой системы отношений, когда все непосредственно заинтересованные граждане могут участвовать в принятии решений, которые их касаются. Мы видим это и в развитии системы общественных палат в России, и в создании общественных советов при органах госвласти, в введении таких норм, как независимая оценка качества. Что касается социального партнерства, то это возможность для трудящихся, для работающих людей непосредственно или через своих представителей участвовать в управлении экономикой или социальной сферой», — заявил Первый замруководителя фракции.

Заключение генерального соглашения на трехлетний период свидетельствует о том, что российская экономика вступила в полосу стабильного развития, убежден депутат.

«Правительство может принять на себя долгосрочные обязательства перед профессиональными союзами, а внимание, которое этому уделяет Президент, должно послужить хорошим знаком для всех руководителей государственных разных уровней, для работодателей к ведению социального диалога с работниками», — заключил Исаев.

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