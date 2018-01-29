Около 250 человек задержали на акциях Навального

Накануне в России прошла так называемая «Забастовка избирателей», организованная блогером Алексеем Навальным.

Всего в регионах задержали 250 человек. В СПЧ отметили, что сотрудники полиции в ходе арестов вели себя максимально корректно.

Уфа и Волгоград отличились по количеству задержанных — 66 и 65 человек соответственно. В Москве задержано всего 16 участников акции. Сам Навальный был арестован за организацию несанкционированного митинга, после того, как присоединился к участникам акции на Тверской улице в Москве.

В МВД РФ сообщили, что всего в «забастовке» приняли участие около четырех тысяч человек. В марте же прошлого года ведомство насчитало более 10 тыс участников митинга в Москве и Санкт-Петербурге, а по России в целом — около 90 тысяч человек.

Власти городов РФ пошли на встречу организаторам акции, согласовав места проведения. Эксперты накануне сошлись во мнении, что акция — лишь попытка Навального заработать политический капитал.