Открылись сенсационные детали дела об изнасиловании Шурыгиной

Экс-ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов «раскопал» новые детали об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Он провел собственное расследование и поделился сенсационными результатами, пишет СтарХит. Ну и то, что первое телевизионное интервью после выхода из колонии Сергей дал именно моей программе, сообщает о многом. Стильный стилист Маша Цигаль после участия в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в которой освещалась тема отношений Шурыгиной и ее насильника Сергея Семенова, написала, что у нее создалось впечатление, как будто вся семья пострадавшей пиарится и зарабатывает на ней деньги. «Именно потому выношу на суд общественности новые факты и свидетельские показания», — объявил Малахов. По мнению девушки, семья из Ульяновска желает просто получить пиар и заработать деньги на истории об изнасиловании и освобождении обвинённого Сергея Семёнова. Полтора года парень должен ходить с электронным браслетом.

Юноша может в любой момент снова оказаться за решеткой.

А самое интересное — рассказ приятельницы Сергея Семенова Анастасии Кулакевич, которая была на той самой вечеринке, когда якобы случилось изнасилование. Анастасия уверена, что секс между молодыми людьми происходил по взаимному желанию и, более того, создателем инициативы стала сама Диана.

Александра Холошина, внучка артиста Олега Стриженова, хочет отправить Семенова за решетку и собирает подписи, чтобы аннулировать решение об УДО.

«Я случайно заглянула в комнату — не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при всем этом он лежал на постели, а она была сверху и сама проявляла активность». Затем приехал ее отец и ударил дочь по лицу. «Побои после приписали Сергею», — объявил Кулакевич. Старшая сестра молодого человека пробует наказать Шурыгину за клевету через Европейский суд.