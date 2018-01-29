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Пентагон заявил, что перехват российским Су-27 американского самолета был «небезопасным»


Добавлено: 29 янв 2018 в 23:45, Категория: Новости на сегодня
Пентагон заявил, что перехват российским Су-27 американского самолета был «небезопасным»

ВМС США считают, что перехват самолета радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II, осуществленный российским Су-27 вблизи воздушных границ РФ над нейтральными водами Черного моря, был осуществлен небезопасным способом.

Заявление оборонного ведомства в понедельник приводит телекомпания АВС. В частности, в заявлении говорится, что Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние в пять футов, то есть около 1,5 метров, и прошел через полетный маршрут самолета-разведчика.

«... Что заставило самолёт ЕР-3 пролететь через спутную струю реактивного двигателя Су-27», - уточнили в оборонном ведомстве США, отметив, что это было «небезопасно».

При этом в Пентагоне уточнили, что перехват продолжался порядка 2 часов 4 минут и все это время экипаж американского самолета не провоцировал российскую сторону на активные действия и вел себя в соответствии с международным законодательством.

Напомним: ранее Минобороны РФ сообщило, что в небе над нейтральными водами Черного моря был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся в направлении к государственной границе РФ.

 

NEW: U.S. Naval Forces Europe confirms “unsafe” Russian intercept of a US EP-3 Aries over the Black Sea, saying the Russian fighter came within five feet of the American plane. pic.twitter.com/JGH8eApZf6

— ABC News (@ABC) 29 января 2018 г.


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Добавлено: 29 янв 2018 в 23:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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