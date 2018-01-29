Песков: Путин является абсолютным лидером политического Олимпа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Путин является абсолютным лидером политического Олимпа.

Так, Песков отметил: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».

По данным, после начала российской агрессии против Украины рейтинг Путина пошел вверх во Вьетнаме, Бангладеш и Кении, однако, сильно упал в Европе и США.