Петр Порошенко озвучил главную задачу своей политики

Приоритетным направлением в политике Петра Порошенко выступает борьба с коррупцией. Об этом заявил сам президент Украины, сообщает интернет-издание Gazeta.ua.Порошенко заметил, что при его непосредственном участии в Украине создавались Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура. По словам гаранта Конституции, “НАБУ и САП демонстрируют слаженную работу и уже дают первые результаты”.Кроме того, господин Порошенко напомнил, что Украина выполнила все антикоррупционные требования Запада, которые были необходимы для введения безвизового режима со странами Европейского Союза.