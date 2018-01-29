Полиция Индонезии заставила транссексуалов постричься и одеться в мужскую одежду

Полиция в консервативной провинции Индонезии насильственно постригла волосы группе транссексуалов и заставила их надеть мужскую одежду, сообщают местные СМИ, в рамках подавления сообщества ЛГБТ.
Группа из 12 транссексуалов была взята под стражу во время рейдов в пяти салонах красоты в начале воскресного утра, сказал в Антаре начальник полиции одной из северных провинций Ахмад Унтун Сурианата (Ahmad Untung Surianata).
Начальник полиции сказал, что его люди сбрили женские волосы и дали им одежду для мужчин, как часть их «перевоспитания», чтобы те «стали мужчинами».
«Кроме того, офицеры также мотивировали их совершать пробежки и нагружали физическими нагрузками и при этом громко кричать до тех пор, пока их мужские голоса не прорезались», - сказал он.
Сурианата сказал, что эта операция была частью кампании, направленной на то, чтобы люди ЛГБТ «не повлияли негативно на следующее поколение Индонезии».
Начальник полиции позже сказал CNN, что операция началась в ответ на жалобы о том, что транссексуалы в салонах предлагали бесплатные услуги школьникам, а также из-за сообщений об употреблении наркотиков в этом районе.
Группа из 12 транссексуалов была взята под стражу во время рейдов в пяти салонах красоты в начале воскресного утра, сказал в Антаре начальник полиции одной из северных провинций Ахмад Унтун Сурианата (Ahmad Untung Surianata).
Начальник полиции сказал, что его люди сбрили женские волосы и дали им одежду для мужчин, как часть их «перевоспитания», чтобы те «стали мужчинами».
«Кроме того, офицеры также мотивировали их совершать пробежки и нагружали физическими нагрузками и при этом громко кричать до тех пор, пока их мужские голоса не прорезались», - сказал он.
Сурианата сказал, что эта операция была частью кампании, направленной на то, чтобы люди ЛГБТ «не повлияли негативно на следующее поколение Индонезии».
Начальник полиции позже сказал CNN, что операция началась в ответ на жалобы о том, что транссексуалы в салонах предлагали бесплатные услуги школьникам, а также из-за сообщений об употреблении наркотиков в этом районе.