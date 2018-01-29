Полиция Индонезии заставила транссексуалов постричься и одеться в мужскую одежду

Полиция в консервативной провинции Индонезии насильственно постригла волосы группе транссексуалов и заставила их надеть мужскую одежду, сообщают местные СМИ, в рамках подавления сообщества ЛГБТ.Группа из 12 транссексуалов была взята под стражу во время рейдов в пяти салонах красоты в начале воскресного утра, сказал в Антаре начальник полиции одной из северных провинций Ахмад Унтун Сурианата (Ahmad Untung Surianata).Начальник полиции сказал, что его люди сбрили женские волосы и дали им одежду для мужчин, как часть их «перевоспитания», чтобы те «стали мужчинами».«Кроме того, офицеры также мотивировали их совершать пробежки и нагружали физическими нагрузками и при этом громко кричать до тех пор, пока их мужские голоса не прорезались», - сказал он.Сурианата сказал, что эта операция была частью кампании, направленной на то, чтобы люди ЛГБТ «не повлияли негативно на следующее поколение Индонезии».Начальник полиции позже сказал CNN, что операция началась в ответ на жалобы о том, что транссексуалы в салонах предлагали бесплатные услуги школьникам, а также из-за сообщений об употреблении наркотиков в этом районе.