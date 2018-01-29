Полиция сообщила жуткие детали взрыва в Харькове

Специалисты сообщили, что взрыв в Харькове на улице Клочковской произошел в результате детонации гранаты направленного действия.

Начальник областного управления Нацполиции Олег Бех сообщил: «Как сообщила женщина, она занимается уборкой здесь, в аптеке. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз. Увидела на лестнице Польшей пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв».

Кроме того, стало известно, что у пострадавшей женщины во время взрыва оторвало два пальца на руке.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта отметил: «Пожилая женщина с отрывом двух пальцев и двухлетний внук с повреждением надбровной дуги госпитализированы и в удовлетворительном состоянии в больнице скорой помощи».