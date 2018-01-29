Порошенко подписал указ о допуске иностранных военных в Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году.

Так, согласно документу, в Украине планируется проведение многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения «Рэпид Трайдент — 2018», украинско-американские учения «Си Бриз — 2018», многонациональные учения «Светлая Лавина — 2018», многонациональные учения «Чистое Небо — 2018» и украинско-румынские учения «Ривериан — 2018».

Кроме того, данным законопроектом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района Львовской области на протяжении всего года. По информации, в учениях будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс. военных от вооруженных сил США и других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 — от вооруженных сил США и стран НАТО.