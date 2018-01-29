Появились данные, сколько Путин потратил на предстоящие выборы

Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина на текущий момент потратил на выборы 56,15 млн руб.

В финотчете о поступлении и расходовании средств его избирательного фонда сказано:"Израсходовано средств, всего — 56 152 255 рублей».

Кроме того, из избирательного фонда кандидата на пост президента, возвращено более 1,5 миллиона рублей. В отчете указано: «Возращено денежных средств из избирательного фонда, всего — 1 500 325 рублей».

Известно, что предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Средства, поступившие в фонды сверх этой суммы, будут возвращены отправителям.