Президент Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 16/2018 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы».

Пресс-служба президента сообщила, что президентским указом вводится в действие засекреченное решение СНБО о гособоронзаказе на ближайшие три года.

В документе сказано: «Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы (прилагается, секретно)».

При этом контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом президента Украины, был возложен на секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.