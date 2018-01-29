Противник наращивает число обстрелов в Донбасс: карта АТО

За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 4 прицельных обстрела позиций ВСУ. .

Так, на Луганском направлении боевики осуществили 3 обстрела украинских позиций, сконцентрировав свою активность преимущественно на Светлодарской дуге. Дважды, с незначительным перерывом, противник в среднем полтора часа вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского, выпустив по украинским позициям 16 снарядов.

Кроме того, шестнадцать 120-мм мин оккупанты выпустили по опорным пунктам защитников вблизи Троицкого.

На Донецком направлении около 23:00 враг организовал одну огневую провокацию, обстреляв из гранатометов позиции ВСУ на подступах к Широкино.

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