Путин: Необходимо обеспечить рост реальных доходов Россиян

Президент России, участвуя в церемонии подписания генерального соглашения между правительством, Федерацией независимых профсоюзов и РСПП на 2018-2020 годы, заявил, что необходимо обеспечить рост зарплат и реальных доходов граждан РФ.

Слова президента РФ Владимира Путина в понедельник вечером приводит агентство ТАСС. В частности, глава государства заявил:

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого».

При этом Путин отметил, что конкурентоспособность, устойчивость и перспективное развитие российских предприятий зависит от инвестиций в здоровье, образование и качество жизни работников, а также от создания для них привлекательных условий самореализации. Также президент заявил, что повышение эффективности российской экономики путем развития трудового потенциала является комплексной задачей, для реализации которой необходимо тесное взаимодействие государства, бизнеса и общества.