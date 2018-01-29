Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера

Президент РФ Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо Оскара Шиндлера — артефакт времен Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости».

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Как рассказала агентству пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус, главы государств посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве. В конце встречи российский президент вручил премьер-министру Нетаньяху оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. По словам пресс-секретаря, Нетаньяху был «очень тронут этим подарком».

Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву для проведения двусторонних переговоров с российским лидером и участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста. Путин и Нетаньяху посетили Центр толерантности, где почтили память жертв холокоста и блокадного Ленинграда.

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