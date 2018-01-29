Путин заявил, что РФ против идеи «мирового господства»

Президент России Владимир Путин отметил, что категорически отвергает саму идею мирового господства и превосходства над кем-либо на основе расового или национального признака.

Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Российский лидер отметил: «Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы».